Водитель автомобиля сбил двух пешеходов и скрылся в Ростове-на-Дону

Фото: MAX/"Госавтоинспекция Ростовской области"

Водитель автомобиля сбил на тротуаре двух пешеходов и скрылся в центре Ростова-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, ЧП случилось вблизи дома 33 на улице Большой Садовой. Предварительно, неустановленный водитель, управляя транспортным средством, не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов 1990 и 1986 годов рождения, двигающихся по тротуару.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее автомобилист сбил старшего сержанта полиции при проверке документов на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел в Жулебинском лесопарке рядом с домом на улице Привольной.

Во время проверки документов водитель проигнорировал законное требование сотрудника, резко увеличил скорость и наехал на старшего сержанта. Он упал и получил телесные повреждения.

