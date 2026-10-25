Фото: MAX/"Дептранс. Оперативно"

Мотоциклист сбил пешехода на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в телеграм-канале.

Авария произошла в районе дома 33, строение 12. По предварительным данным ведомства, пешеход пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

На месте происшествия работали оперативные службы. Обстоятельства ДТП и сведения о возможных пострадавших уточняются. Авария не повлияла на движение транспорта.

Ранее на внешней стороне МКАД, неподалеку от проспекта Карамзина, столкнулись автомобили, происшествие случилось на 36-м километре. Из-за аварии проезд в этом направлении оказался сильно затруднен на протяжении 5,3 километра. На место вскоре прибыли городские оперативные службы, автомобилистам рекомендовали искать объездные пути.