Агентство "Москва": несколько человек пострадали в ДТП на Киевском шоссе

21 октября, 18:34Происшествия
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Несколько человек пострадали в ДТП с участием 7 автомобилей на Киевском шоссе в ТиНАО. Об этом Агентству "Москва" сообщил информированный источник.
Предварительно, на 59-м километре Киевского шоссе произошло столкновение грузовика и 6 легковых автомобилей. На месте аварии работают полицейские и медики.
Ранее женщина погибла после наезда легкового автомобиля на улице Руставели на северо-востоке столицы. Авария произошла возле дома 13.
По предварительной информации, водитель сбил женщину, которая переходила дорогу вне установленного для этого места. Пешеход скончалась от полученных травм.
Автомобиль перевернулся на Новорижском шоссе