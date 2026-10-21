Агентство "Москва": несколько человек пострадали в ДТП на Киевском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько человек пострадали в ДТП с участием 7 автомобилей на Киевском шоссе в ТиНАО. Об этом Агентству "Москва" сообщил информированный источник.

Предварительно, на 59-м километре Киевского шоссе произошло столкновение грузовика и 6 легковых автомобилей. На месте аварии работают полицейские и медики.

Ранее женщина погибла после наезда легкового автомобиля на улице Руставели на северо-востоке столицы. Авария произошла возле дома 13.

По предварительной информации, водитель сбил женщину, которая переходила дорогу вне установленного для этого места. Пешеход скончалась от полученных травм.