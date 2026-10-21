Женщина-пешеход погибла под колесами легковушки на улице Руставели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Женщина погибла после наезда легкового автомобиля на улице Руставели на северо-востоке столицы. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.

Авария произошла возле дома 13. По предварительным данным, водитель сбил женщину, которая переходила дорогу вне установленного для этого места.

Пешеход скончалась от полученных травм. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливающие обстоятельства ДТП.

Ранее 11-летний мальчик пострадал при наезде Volkswagen на пешеходном переходе в Котельниках. ДТП произошло в микрорайоне Ковровом – ребенок пересекал дорогу на самокате, не спешившись. Пострадавшего госпитализировали, обстоятельства аварии устанавливает Госавтоинспекция.