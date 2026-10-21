Автомобиль сбил ребенка на самокате в Котельниках

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

11-летний мальчик пострадал в результате наезда автомобиля на пешеходном переходе в Котельниках 20 октября. Об этом сообщила полиция Московской области в MAX.

ДТП произошло в микрорайоне Ковровом. По предварительным данным, водитель 1996 года рождения на автомобиле Volkswagen сбил ребенка, который пересекал дорогу на самокате, не спешившись.

Мальчика с травмами госпитализировали. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия, по итогам проверки будет принято решение в соответствии с законом.

Ранее грузовой автомобиль Mercedes насмерть сбил 14-летнюю девочку на самокате в Долгопрудном. ДТП произошло 19 октября на улице Восточной – ребенок пересекал дорогу вне пешеходного перехода и скончался от полученных травм на месте. По факту аварии возбудили уголовное дело, водителя грузовика задержали.