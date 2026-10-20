Уголовное дело возбудили после гибели девочки на самокате в ДТП в Долгопрудном

Фото: MAX/"Прокуратура Московской области"

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Долгопрудном, где грузовой автомобиль насмерть сбил девочку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Речь идет о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Водителя грузовика задержали. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. Ведомство контролирует установление всех обстоятельств аварии.

Смертельное ДТП произошло вечером 19 октября возле одного из домов на улице Восточной. Грузовой автомобиль Mercedes сбил 14-летнюю девочку, когда она пересекала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода на самокате. От полученных травм ребенок скончался на месте.