Грузовик наехал на ограждение на внутренней стороне ЮВХ

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Грузовой автомобиль наехал на ограждение на внутренней стороне Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в районе 1-й Курьяновской улицы. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением. На месте находятся оперативные службы города, обстоятельства случившегося и сведения о пострадавших уточняются.

В связи с ДТП движение по внутренней стороне ЮВХ затруднено на 2 километра. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда.

Ранее мотоциклист врезался в припаркованные автомобили и разбился насмерть на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел на Краснодонской улице в районе дома 6. По предварительным данным, байкер врезался в машины, стоявшие у дома.

Обстоятельства ДТП в настоящее время выясняют сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.