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17 октября, 21:02

Происшествия

Mercedes снес ларек с кофе у входа в парк в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

Автомобиль Mercedes врезался в кофейный павильон у входа в парк Пушкина в Нижнем Новгороде. Травмы получили две женщины и школьница, сообщили в Госавтоинспекции региона.

ДТП произошло возле перекрестка улиц Студеная и Белинского в субботу, 17 октября, в 15:10 по московскому времени. По данным ведомства, водитель Mercedes двигался задним ходом, но не убедился в безопасности маневра и наехал на торговый павильон, после чего сбил двух пешеходов.

Пострадали не только две девушки-пешеходы 2005 и 2012 годов рождения, но и продавец кофейного киоска 1993 года рождения. Двух пострадавших скорая помощь доставила в больницу имени Семашко. Третьей пострадавшей медицинскую помощь оказали на месте происшествия.

Ранее другое ДТП произошло в подмосковном городском округе Домодедово, где грузовик опрокинулся на автомобиль. В результате скончались женщина и ребенок, которые находились в легковом авто. Предварительно, водитель самосвала не справился с управлением.

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