Фото: 16.mchs.gov.ru

Междугородний микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в Набережных Челнах. В результате есть пострадавшие, сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по Татарстану.

Информация о ЧП поступила ведомству в 18:47 по московскому времени. ДТП с участием автобуса Fiat Ducato и автомобиля "Москвич" произошло по адресу поселок Сидоровка, остановка "Челны Хлеб".

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, в результате случившегося пострадали более 10 человек. В основном они получили легкие травмы.

По данному факту региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг. Следствие добавило, что в результате ЧП медпомощь понадобилась нескольким пассажирам автобуса.

Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавших.

Ранее в Белове Кемеровской области четыре человека пострадали в аварии с участием автомобиля скорой помощи. ДТП произошло на пересечении улиц Ленина и Юбилейной. Среди пострадавших – мужчины 53 и 46 лет, а также женщины 43 и 55 лет. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести.