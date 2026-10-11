Три человека погибли при столкновении двух автомобилей в Оренбургской области

Фото: MAX/"Полиция Оренбуржья"

Три человека, в том числе один ребенок, погибли и еще четыре человека пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Столкновение произошло в Саракташском районе у села Черный Отрог. По данным ведомства, деблокировали пострадавших из машин спасатели.

Ранее ДТП с участием трех машин, в том числе микроавтобуса, произошло в Богородском городском округе Московской области. Авария случилась на автодороге М-7 "Волга". Там столкнулись микроавтобус марки "ГАЗ", два грузовых автомобиля "Газель" и FAW, а также легковая машина Ford.

Предварительно, в салоне автобуса находились 19 пассажиров. В настоящее время четверо из них обратились за медицинской помощью. Из-за ДТП движение в сторону Москвы затруднено.

