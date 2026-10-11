Три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Петербурге

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Три человека госпитализированы после аварии с участием автомобиля скорой помощи в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Авария случилась утром 11 октября на пересечении Северного проспекта и улицы Руставели. По предварительным данным, автомобиль Nissan, который поворачивал на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с машиной скорой помощи.

В результате ДТП два человека госпитализированы в состоянии легкой степени тяжести, а еще один – в состоянии средней степени тяжести. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

Ранее один человек получил травмы в результате ДТП в столице. Авария произошла на Ленинградском проспекте в районе дома 40. По предварительным данным, столкнулись две машины.

