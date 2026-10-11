Фото: MAX/"УМВД России по Вологодской области" 1

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на трассе в Вологодской области. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

Инцидент произошел в ночь на 11 октября на 7-м километре трассы Устье – Королиха в Сокольском округе. Предварительно, 18-летняя девушка на Toyota Auris не справилась с управлением автомобиля, после чего машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадали водитель Toyota Auris и пассажиры – 18-летняя девушка и 19-летний парень. Их госпитализировали с ушибами и другими травмами. Третий пассажир, 20-летний юноша, скончался на месте до приезда скорой помощи.

Ранее ДТП произошло на 336-м километре автодороги М-11 "Нева" в Бологовском муниципальном округе Тверской области. По предварительной информации, там столкнулись легковой автомобиль Toyota и грузовик Scania. В результате аварии пострадали водитель и шесть пассажиров Toyota.