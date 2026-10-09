09 октября, 10:50Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП на трассе М-11 в Тверской области
Фото: MAX/"Полиция 69"
Семь человек пострадали в результате ДТП на 336-м километре автодороги М-11 "Нева" в Бологовском муниципальном округе Тверской области. Об этом сообщает МВД России по региону.
Предварительно, столкнулись легковой автомобиль Toyota и грузовик Scania. В результате аварии пострадали водитель и шесть пассажиров Toyota.
На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее автомобиль наехал на припаркованные машины и опрокинулся на юго-востоке Москвы. В результате повреждены оказались четыре автомобиля. Водитель скрылся с места, сведений о пострадавших нет.
По данными СМИ, виновник аварии управлял автомобилем Toyota Land Cruiser. Повреждены оказались машины марок Mazda, Audi, BMW и Citroen. Очевидцы указывали, что вместе с водителем с места ДТП сбежал и его пассажир.