Пять человек доставлены в больницу после ДТП с двумя автобусами на Урале

Фото: MAX/"Госавтоинспекция Свердловской области"

Пять человек осматривают медики после аварии с участием двух рейсовых автобусов в Новолялинском районе Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло рано утром 9 октября на 275-м километре автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Предварительно, водитель автобуса Yutong в месте проведения дорожных работ не выдержал безопасную дистанцию до шедшего впереди автобуса Ford Transit. В результате последний остановился на красный сигнал светофора, из-за чего и произошло столкновение.

"В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса Ford Transit, медики осматривают пять человек и оказывают им необходимую помощь", – говорится в сообщении ведомства.

Пострадавших доставили в центральную районную больницу Серова. Информация о состоянии их здоровья уточняется.

Ранее автомобиль наехал на припаркованные машины и опрокинулся на юго-востоке Москвы. В результате повреждены оказались 4 автомобиля. Водитель скрылся с места, его разыскивают. Сведений о пострадавших нет.

По информации СМИ, виновник аварии управлял автомобилем Toyota Land Cruiser. Повреждены оказались машины марок Mazda, Audi, BMW и Citroen. Как отметили очевидцы, вместе с водителем сбежал и его пассажир.

