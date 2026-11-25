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Украинские войска стремятся оставить после отступления на освобождаемых российскими силами территориях разрушенные населенные пункты. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

"Посыл Киева – создать на освобождаемых нами территориях просто отсутствие жизни. Сделать так, чтобы там негде было жить, чтобы некому было жить, и чтобы все, что там раньше находилось, было уничтожено, доведено до нуля, до кучи развалин" – подчеркнул он.

По словам дипломата, такая стратегия, по его оценке, последовательно реализуется в ДНР, Харьковской, Луганской и Запорожской областях. Он утверждает, что уничтожение населенных пунктов начинается задолго до их перехода под контроль российских сил.

Мирошник рассказал, что лично посещал несколько таких городов. По его словам, Украина приступала к планомерному разрушению инфраструктуры примерно за полгода до их освобождения.

Дипломат также заявил о применении различных мер давления на местных жителей. В частности, он перечислил уничтожение предприятий и инфраструктуры, принудительную эвакуацию населения и другие способы воздействия.

Ранее Мирошник заявлял, что жители, отказывающиеся покидать свои дома вслед за отступающими подразделениями ВСУ, фактически лишаются защиты и оказываются в опасности. Действия ВСУ в отношении мирных жителей дипломат квалифицировал как военные преступления.