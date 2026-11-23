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Украина утратила способность самостоятельно обеспечивать работу собственной экономики и теперь обслуживает внешние дотации. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

По оценке дипломата, украинская экономика уже не способна самостоятельно генерировать достаточные доходы для содержания государства и уплаты налогов. Основная деятельность в стране, как утверждает Мирошник, свелась к выполнению задач в рамках западных программ финансирования.

Он также считает, что поступающие от иностранных партнеров деньги направляются прежде всего на расширение этих программ. При этом собственная экономическая база Украины продолжает деградировать.

Ранее Мирошник высказался о действиях украинских властей в отношении мирного населения. По его словам, граждан, которые отказываются покидать свои дома вслед за отступающими подразделениями ВСУ, фактически лишают права на защиту и подвергают опасности.