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Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновить удары по Ирану после Нового года, если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения о прекращении конфликта. Об этом сообщил журналист Fox News Трей Йингст после интервью с американским лидером.

При этом переговоры между странами продолжаются, но проходят без прямого участия представителей двух государств. Посредником выступает Катар, который передает сообщения между Вашингтоном и Тегераном, чтобы выяснить возможность мирного урегулирования, рассказал Йингст.

На фоне этих событий йеменское движение "Ансар Аллах" заявило об атаке на два объекта в Саудовской Аравии. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что одной из целей стал нефтеперерабатывающий завод в Рабиге. По его утверждению, удар оказался точным.

Вторую операцию провели против радиолокационной станции в районе Ад-Давасир, примерно в 650 километрах к югу от Эр-Рияда. Сариа уточнил, что атака на этот объект проходила в два этапа.

Ранее Трамп заявил, что никогда не рассматривал вопрос смены власти в Иране. Он отметил сложность переговоров с текущим руководством Тегерана, а также обозначил цель будущей сделки. США надеется, в том числе, навсегда закрыть для Ирана возможность получения ядерного оружия.