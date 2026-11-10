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FT: Нетаньяху ежедневно просит Трампа возобновить удары по Ирану

Нетаньяху каждый день звонит Трампу с просьбой разбомбить Иран – СМИ

Фото: Getty Images/Joe Raedle

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается убедить президента США Дональда Трампа возобновить военную операцию против Ирана. По данным источника газеты Financial Times (FT), израильский политик звонит американскому президенту с такой просьбой каждый день.

Сторонники дипломатического урегулирования внутри Белого дома и за его пределами пытаются противостоять этим призывам. Региональные лидеры также убеждают Трампа не допускать дальнейшего обострения ситуации и сосредоточиться на переговорах.

"Те, кто внутри Белого дома или за его пределами не хотят войны, пытаются бороться с этим", – подчеркнул собеседник издания.

Ранее Трамп заявил, что считает возобновление ударов по Ирану крайне маловероятным при условии продвижения в работе над мирным соглашением. Вместе с тем американская администрация уже определила цели для возможных атак.

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