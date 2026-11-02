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02 ноября, 06:39

Политика

Журналист Карлсон заявил, что США могут нанести ядерный удар по Ирану в ближайшие дни

Фото: 123RF.соm/mikkiorso

Американский журналист Такер Карлсон заявил о возможной подготовке США к ядерному удару по Ирану. По его утверждению, администрация президента Дональда Трампа может пойти на такой шаг в ближайшие дни под давлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом журналист написал на своей странице в социальной сети X.

В качестве возможной цели Карлсон назвал гору Пикакс. По сведениям израильской разведки, на этом объекте Иран мог возобновить программу обогащения урана.

Журналист утверждает, что обычные виды вооружений не способны преодолеть защиту объекта, глубина которой, по его оценке, достигает почти 100 метров. Поэтому, как считает Карлсон, единственным способом поражения цели может стать применение ядерного оружия.

Американский президент, как утверждает журналист, обсуждает возможные варианты со своими советниками. Среди них – вице-президент Джей Ди Вэнс и специальный посланник Стив Уиткофф. По словам Карлсона, оба по-прежнему выступают за достижение договоренностей с Ираном.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтону предстоит разобраться с несколькими объектами на территории Ирана. В их числе он упомянул горный массив Коланг-Газ-Ла, под которым, предположительно, может находиться ядерный объект.

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