Регулярный автобус будет курсировать от метро "Выхино" до аэропорта Жуковский

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Регулярный автобусный маршрут от станции "Выхино" столичного метрополитена до аэропорта Жуковский планируется запустить в ближайшей перспективе. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал первый заместитель генерального директора авиагавани Анатолий Моисеев.

При этом, отметил он, точные сроки запуска пока неизвестны. В настоящий момент жители и гости Москвы могут добраться до аэропорта на регулярном автобусе от станции метро "Котельники".

Ранее стало известно, что пригородный маршрут № 1503 проекта "Москва – область" от метро "Медведково" до ЖК "Белый Град" запустят 7 ноября. Стоимость поездки будет варьироваться от 71 до 92 рублей при оплате картой "Тройка" и от 76 до 97 рублей при оплате банковской картой. Прикладывать карту нужно будет дважды – при входе и выходе.

Вместе с тем в Москве впервые создали единую схему магистральных и экспресс-маршрутов наземного городского транспорта. На одной схеме появились более 70 маршрутов, которые ходят с минимальными интервалами движения.

