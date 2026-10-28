Страница об изменениях маршрутов появилась на транспортном портале Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На Едином транспортном портале Москвы заработала отдельная страница, где собрана информация о корректировках маршрутов наземного городского транспорта. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"На единой платформе доступны прошлые и будущие корректировки, а также выбор нужных направлений по округам и районам", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Пользователи могут узнать на странице о запуске новых маршрутов и изменениях действующих, о вводе остановок, а также прочитать описания корректировок. Пользователь выбирает свой округ или район, а жители Подмосковья отмечают регион и городской округ – так отображаются запуски маршрутов проекта "Москва – область".

Кроме того, доступен фильтр по виду транспорта: автобус, электробус и трамвай. Изменения можно отбирать по дате, а нужный маршрут искать по номеру.

Данные разделены на три вкладки: "Прошлые изменения", "Актуальные изменения" и "Будущие изменения". Чтобы найти свой маршрут, достаточно ввести его номер в поисковую строку. Схему можно скачать или вывести на весь экран.

В каждой публикации есть поле "Подробнее о маршрутах". Выбрав нужный транспорт, пассажир увидит описание, интерактивную схему и список остановок. Трассы и расписание действующих маршрутов по-прежнему доступны на странице "Расписание городского наземного транспорта".

Ранее сообщалось, что маршруты в четырех округа Москвы изменятся с 31 октября. В частности, т77 и 659 объединят в новый магистральный маршрут м67, а 83 и часть 659 интегрируют в маршрут 683. Тем временем социальный маршрут 103 объединят с 130-м.