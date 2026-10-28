28 октября, 22:58Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении еще 12 БПЛА, летевших на Москву
Фото: MAX/"Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили еще 12 беспилотников, которые летели в сторону Москвы в среду, 28 октября. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.
На месте падения обломков БПЛА задействованы экстренные службы.
Ранее Собянин сообщил о нейтрализации восьми дронов. Они также двигались в сторону столицы. На месте падения их фрагментов работают соответствующие специалисты.