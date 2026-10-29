Невролог Шамалов: слово "удар" поможет распознать инсульт в бытовых условиях

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Запомнить основные признаки инсульта в домашних условиях поможет слово "удар". Эта подсказка объединяет четыре действия, которые позволяют быстро заметить опасные изменения в состоянии человека, рассказал РИА Новости главный внештатный невролог министерства здравоохранения России Николай Шамалов.

Первая буква "у" означает улыбку. Нужно попросить человека улыбнуться: при инсульте один угол рта может опуститься, из-за чего лицо становится асимметричным.

Следующая буква – движение. Человеку предлагают одновременно поднять обе руки. Если одна из них не поднимается, быстро опускается или заметно слабее другой, это может указывать на инсульт.

Буква "а" обозначает артикуляцию. Речь при таком состоянии может стать невнятной, человек иногда использует неподходящие слова или перестает понимать обращенную к нему речь.

Последняя буква означает решение. При появлении хотя бы одного из перечисленных признаков необходимо немедленно вызвать скорую помощь по номеру 103 или 112, подчеркнул Шамалов.

При этом врач предупредил, что тест не позволяет распознать все возможные варианты инсульта. Поскольку мозг отвечает не только за движения и речь, опасное состояние иногда проявляется иначе, чем ожидают окружающие.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности в стране. По его словам, в России действует сеть сосудистых центров, где пациентам оказывают помощь при инфарктах и инсультах, а также лечат периферические тромботические осложнения.

