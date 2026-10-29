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Политика

Трамп не стал называть Болсонару избранным президентом Бразилии

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп отказался оценивать заявление Флавиу Болсонару, объявившего себя законно избранным президентом Бразилии.

При этом американский лидер назвал прошедшие выборы "очень странными" и заявил, что считает обращение с Болсонару и его семьей несправедливым.

"Я не буду это комментировать, но я знаю, что мы разрешили ему въехать в страну, так что посмотрим. Я не буду вмешиваться. Точно можно сказать, что это были очень странные выборы", – сказал Трамп журналистам на военной базе Эндрюс.

Ранее Болсонару заявил, что считает себя законно избранным президентом Бразилии и не признает итоги выборов. После этого он покинул страну на фоне разбирательства по делу об отмывании денег.

По данным СМИ, политик пересек границу с Аргентиной, откуда на частном самолете отправился в США.

Выборы в Бразилии состоялись 25 октября. По официальным данным избиркома, победу на них одержал Лула да Силва, получивший 51,79% голосов. Он стал первым в современной истории Бразилии политиком, сумевшим выиграть президентские выборы после отставания в первом туре голосования.

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