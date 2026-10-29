Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в районе Токио

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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в японской префектуре Тиба, расположенной к северо-востоку от Токио. Угроза цунами отсутствует, сообщило Метеорологическое управление Японии.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 50 километров. Сейсмическое событие ощущалось в северо-восточной части Токио.

28 октября в этом же районе уже фиксировали землетрясение магнитудой 5,4.

Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее у берегов Вануату зарегистрировали три землетрясения магнитудой от 5,0 до 6,1. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Предупреждение о цунами не объявляли.