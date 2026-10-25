Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Камчатки

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Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали в акватории Тихого океана утром 25 октября. Подземные толчки силой 2–3 балла ощутили жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

По данным регионального филиала геофизической службы РАН, землетрясение произошло в 08:35 по местному времени (23:35 по Москве). Эпицентр находился в 114 километрах юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа на глубине 18 километров.

Угроза цунами не объявлялась, жизнедеятельность населения не нарушена.

Ранее землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировали у побережья южных Курил. Эпицентр находился в Тихом океане в 34 километрах северо-западнее села Малокурильское на Шикотане. Жители острова ощутили толчки силой до 4 баллов.

Еще один подземный толчок магнитудой 3,2 зарегистрировали в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Сейсмическое событие произошло в 17 километрах северо-восточнее населенного пункта Курай. В зону, радиус которой составляет 50 километров, попали 11 населенных пунктов Кош-Агачского и Улаганского районов.