Землетрясение произошло в Горном Алтае

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Подземный толчок магнитудой 3,2 зарегистрировали в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС по региону.

По данным ведомства, сейсмическое событие произошло в 17 километрах северо-восточнее населенного пункта Курай. В зону, радиус которой составляет 50 километров, попали 11 населенных пунктов Кош-Агачского и Улаганского районов.

Как добавили в МЧС, местные жители толчков не ощутили, погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на Камчатке за неделю специалисты зарегистрировали 11 землетрясений. Два из них почувствовали жители населенных пунктов.

При этом неделей ранее число сейсмических событий достигало 27. Текущий уровень активности на Камчатке ученые характеризуют как фоновый повышенный.