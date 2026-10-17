17 октября, 09:03Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Пакистане
Фото: 123RF.com/albund
Землетрясение произошло в Пакистане. Его магнитуда составила 5,6 балла, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По его данным, толчки зафиксировали в 05:06 по местному времени (08:06 по московскому) в 49 километрах к северо-западу от города Хуздар, где проживают более 141 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
Ранее подземные толчки магнитудой 6,9 зарегистрировали на юге Камчатки. В Петропавловске-Камчатском сейсмическое событие ощущалось силой до 5 баллов. Эпицентр землетрясения находился на суше.
Еще одно землетрясение произошло в Красногвардейском округе Ставропольского края. Его магнитуда достигла 3,8 балла. Жертв и разрушений в результате толчков не зафиксировано.