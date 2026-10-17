Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Пакистане

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Землетрясение произошло в Пакистане. Его магнитуда составила 5,6 балла, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, толчки зафиксировали в 05:06 по местному времени (08:06 по московскому) в 49 километрах к северо-западу от города Хуздар, где проживают более 141 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее подземные толчки магнитудой 6,9 зарегистрировали на юге Камчатки. В Петропавловске-Камчатском сейсмическое событие ощущалось силой до 5 баллов. Эпицентр землетрясения находился на суше.

Еще одно землетрясение произошло в Красногвардейском округе Ставропольского края. Его магнитуда достигла 3,8 балла. Жертв и разрушений в результате толчков не зафиксировано.

