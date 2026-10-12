Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у побережья Индонезии

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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии. Об этом сообщил европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки произошли в районе полуострова Минахаса в северной части острова Сулавеси. Эпицентр находился в 154 километрах к западу от города Горонтало, где проживают около 144 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 184 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Панаме. В результате толчков пострадали более 20 человек. Также были эвакуированы 300 человек, повреждения получили более 400 зданий, в том числе 118 образовательных центров.

Российские туроператоры не фиксировали обращений от туристов в связи с произошедшим землетрясением. Организованный туристический поток из России в Панаму остается крайне незначительным.