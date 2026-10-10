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10 октября, 11:25

Туризм

В РСТ заявили об отсутствии обращений от россиян после землетрясения в Панаме

Фото: ТАСС/AP/Aris Mariota

Российские туроператоры не фиксируют обращений от туристов в связи с землетрясением в Панаме. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"Информации о пострадавших гражданах России у компаний также нет", – говорится в сообщении.

Кроме того, в РСТ отметили, что организованный туристический поток из России в Панаму остается крайне незначительным.

Ранее стало известно, что в Панаме произошло землетрясение магнитудой 7,2, в результате которого пострадали более 20 человек. По предварительным данным СМИ, были эвакуированы 300 человек, также повреждения получили более 400 зданий.

В разных частях страны зафиксированы повреждения инфраструктуры. В частности, в провинции Кокле частично обрушился отель Dos Continentes, а в Лос-Сантосе пострадали жилые и правительственные здания.

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