EFE: более 20 человек пострадали при землетрясении магнитудой 7,2 в Панаме

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В Панаме при землетрясении магнитудой 7,2 пострадали более 20 человек. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на данные национальной системы гражданской защиты страны Sinaproc.

По информации ведомства, незначительные травмы получили по меньшей мере 27 человек. Также были эвакуированы 300 человек, повреждения получили более 400 зданий, в том числе 118 образовательных центров.

В разных частях страны зафиксированы повреждения инфраструктуры: дорог, административных зданий, жилых домов. В провинции Кокле частично обрушился отель Dos Continentes, повреждены церкви и фасады магазинов. В Лос-Сантосе пострадали жилые и правительственные здания, а также две казармы пожарной службы и полиции.

Ранее землетрясение магнитудой 6,6 произошло в южной части Тихого океана, к северо-востоку от островов Луайоте. Эпицентр подземных толчков располагался в 252 километрах от города Нумеа, а очаг залегал на глубине 6 километров. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.