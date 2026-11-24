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В России предложили сделать бесплатным обследование, которое позволяет выявить сахарный диабет первого типа у детей до появления первых симптомов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша.

Парламентарий отметил, что диагностика на ранних этапах позволит своевременно организовать медицинское наблюдение, а также снизить риск опасных осложнений. Он пояснил, что развитие диабета первого типа происходит постепенно. В частности, иммунная система начинает атаковать клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, намного раньше появления характерных признаков заболевания. Выявить данный процесс можно при помощи анализа крови на островковые аутоантитела.

"Но сегодня такой скрининг доступен далеко не всем. Родители либо ведут ребенка в частную лабораторию за свои деньги, либо ждут, когда болезнь проявится в полную силу. Пора это исправить", – подчеркнул Панеш.

Для решения данного вопроса депутат предложил включить исследование в программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, в особенности для детей из групп повышенного риска: тем, у кого диабет первого типа диагностирован у родителей, братьев или сестер, а также несовершеннолетним с другими аутоиммунными заболеваниями. Направить на необходимое обследование смогут педиатры и детские эндокринологи.

Панеш напомнил, что, согласно российским клиническим рекомендациям прошлого года, наличие двух и более типов островковых аутоантител может говорить о доклиническом диабете первого типа даже при отсутствии симптомов. Стадию заболевания определяют с учетом показателей углеводного обмена.

Таким образом, ранняя диагностика позволит наблюдать за ребенком и вовремя выявлять изменения уровня глюкозы, что крайне важно для снижения риска диабетического кетоацидоза – опасного осложнения, которое может потребовать реанимационной помощи.

Помимо этого, депутат предложил дополнить программу профилактических осмотров несовершеннолетних исследованием на островковые аутоантитела, а также создать единый федеральный регистр детей, у которых они обнаружены. Это позволит обеспечить регулярное наблюдение независимо от региона проживания.

Для примера Панеш привел Саратовскую область, где детей с выявленными аутоантителами наблюдают с периодичностью от трех месяцев до года. Финансировать программу предлагается за счет федерального бюджета, чтобы доступность обследований не зависела от финансовых возможностей регионов страны.

"Ранняя диагностика диабета первого типа – это не роскошь и не экспериментальная процедура. Это стандарт помощи, который уже закреплен в клинических рекомендациях. Если мы можем предотвратить попадание ребенка в реанимацию, мы обязаны это сделать", – добавил он.

Депутат при этом уточнил, что расходы на раннее выявление заболевания могут оказаться меньше затрат на лечение.

Ранее в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России сообщили, что диабет приобрел характер неинфекционной пандемии, основной прирост пациентов обеспечивает диабет второго типа.

При диабете первого типа поджелудочная железа не вырабатывает инсулин из-за гибели клеток, вызванной аутоиммунным сбоем. При диабете второго типа характерна ситуация, когда инсулин производится в достаточном объеме, но клетки теряют к нему чувствительность.