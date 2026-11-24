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Бывших мужа и жену задержали в малайзийском султанате Джохор: они провели ночь вдвоем, что сочли нарушением шариата, сообщает aif.ru со ссылкой на Mothership.

Инцидент произошел 21 ноября в районе Понтиан. Около 02:00 религиозная полиция прибыла в дом местной жительницы после анонимного сообщения. Внутри находился ее бывший муж, с которым женщина рассталась более года назад.

Мужчина заявил, что приходил проведать детей. Полиция не приняла это объяснение: дети уже спали, а бывшие супруги были вдвоем. Пару заподозрили в халвате – запрещенном шариатом уединении мужчины и женщины, не состоящих в браке или близком родстве.

В отделении религиозной полиции предположили, что бывших супругов по-прежнему связывают романтические чувства, и предложили им вновь вступить в брак. О том, грозит ли им какое-либо наказание, не уточняется.

Ранее в индонезийской провинции Ачех мужчину и женщину приговорили к телесному наказанию за нарушение норм шариата. За интимную связь вне брака им назначили по 100 ударов плетью, а за распитие спиртного в общественном парке – дополнительно по 40. Во время исполнения наказания женщине стало плохо, ее госпитализировали.

