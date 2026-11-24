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В России в рамках квотирования иностранного кино компенсационный платеж за прокатное удостоверение на игровой фильм планируют установить на уровне 5 миллионов рублей, а на анимационный – 3 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.

Без уплаты прокатное удостоверение не выдадут, следует из документа. Исключение сделают для фильмов государств ЕАЭС, лауреатов кинофестивалей из перечня правительства и картин, обнародованных до 1993 года.

Предполагается, что поступившие средства направят на мониторинг показа фильмов. С его помощью контролируют расписание кинотеатров.

Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству ранее выступил за принятие в первом чтении законопроекта, предусматривающего штрафы за распространение фильмов, дискредитирующих традиционные ценности. Юрлицам за такое нарушение будет грозить до 700 тысяч рублей, а за повторное – до 3 миллионов рублей.

Ограничения не распространятся на материалы, опубликованные до 1 марта 2026 года. Также владельцы сервисов будут освобождены от ответственности за размещение фильмов и сериалов, получивших прокатное удостоверение Роскомнадзора.

