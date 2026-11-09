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09 ноября, 21:29

Политика

Комитет Госдумы одобрил штрафы за дискредитацию традиционных ценностей в кино

Фото: depositphotos/Kesu01

Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который вводит административную ответственность за распространение фильмов, дискредитирующих традиционные ценности.

Для владельцев аудиовизуальных сервисов документ предлагает штрафы до 10 тысяч рублей для физических лиц, до 100 тысяч рублей – для должностных лиц и до 700 тысяч рублей – для юридических лиц. При повторном нарушении суммы вырастут, в частности, до 3 миллионов рублей для юрлиц.

При этом штрафы не будут применяться к контенту, распространение которого началось до 1 марта 2026 года. Также владельцев сервисов освободят от выплат, если Роскомнадзор выдал прокатное удостоверение на фильм или сериал.

Штрафа можно будет избежать, если владелец сервиса по требованию Роскомнадзора удалит материалы в течение суток. Если требование не выполнят, предусмотрен отдельный штраф: до 20 тысяч рублей для граждан, до 200 тысяч рублей для должностных лиц и до 1 миллиона рублей для юридических лиц. При повторном нарушении санкции также возрастут.

Аналогичная обязанность касается социальных сетей. За невыполнение требования удалить контент для физических лиц предлагается штраф до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – до 1 миллиона рублей. Повторное нарушение обернется штрафом до 300 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юрлиц.

Ранее в Госдуму также внесли законопроект, запрещающий оправдание, пропаганду и распространение деструктивных идеологий. По мнению авторов инициативы, сейчас в стране отсутствует четкий запрет на любые деструктивные идеологии, которые направлены против традиционных духовно-нравственных ценностей и религий.

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