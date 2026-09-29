В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды деструктивных идеологий

Фото: Москва 24/Анна Селина

Депутат Николай Бурляев внес в Госдуму законопроект, запрещающий оправдание, пропаганду и распространение деструктивных идеологий, направленных против традиционных ценностей. Документ размещен в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Законопроект предлагает внести изменения в статью 1 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности". Как отмечается в пояснительной записке, изменения должны уменьшить риски возникновения новых и развития уже существующих на территории России деструктивных идеологий, учений, культов и движений, несущих опасность для российского общества и государства.

В настоящее время в стране отсутствует четкий запрет на любые деструктивные идеологии, направленные против традиционных духовно-нравственных ценностей и религий, уточняется в документе.

Тем временем в российских детских садах начались проекты "Орлята-дошколята" и "Добрые игры", которые знакомят дошкольников с традиционными духовно-нравственными ценностями. В рамках "Добрых игр" подготовлены игры, беседы, творческие задания и чтение книг.

Проект "Орлята-дошколята" ориентирован на социально-коммуникативное развитие детей 6–7 лет и помогает сформировать у ребят первичную картину мира.