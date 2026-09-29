Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 16:04

В мире

Меган Маркл высмеяли в соцсетях за совет по приему гостей

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/meghan

Пользователи соцсетей раскритиковали герцогиню Сассекскую Меган Маркл после публикации совета по приему гостей дома. Рекомендация появилась в аккаунте ее лайфстайл-бренда As Ever, передает Life.ru.

Маркл рекомендовала по возможности завершить основную подготовку до прихода гостей, оставив на финал лишь одно легкое дело на кухне. Она пояснила, что это позволит хозяину дома закончить приготовления в то время, пока прибывшая компания осваивается.

Некоторые подписчики назвали этот совет слишком очевидным. Они с иронией предположили, что дальше герцогиня будет советовать открыть гостям дверь, поставить на стол тарелки или включить в комнате свет.

Это уже не первый раз, когда Маркл сталкивается с критикой. До этого она опубликовала в соцсетях видео с приготовлением индейки на День благодарения. Некоторые подписчики заметили, что перед этим она не сняла ювелирные изделия, и назвали ее "Сассекской сальмонеллой".

Читайте также


за рубежом

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика