Меган Маркл высмеяли в соцсетях за совет по приему гостей

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Пользователи соцсетей раскритиковали герцогиню Сассекскую Меган Маркл после публикации совета по приему гостей дома. Рекомендация появилась в аккаунте ее лайфстайл-бренда As Ever, передает Life.ru.

Маркл рекомендовала по возможности завершить основную подготовку до прихода гостей, оставив на финал лишь одно легкое дело на кухне. Она пояснила, что это позволит хозяину дома закончить приготовления в то время, пока прибывшая компания осваивается.

Некоторые подписчики назвали этот совет слишком очевидным. Они с иронией предположили, что дальше герцогиня будет советовать открыть гостям дверь, поставить на стол тарелки или включить в комнате свет.

Это уже не первый раз, когда Маркл сталкивается с критикой. До этого она опубликовала в соцсетях видео с приготовлением индейки на День благодарения. Некоторые подписчики заметили, что перед этим она не сняла ювелирные изделия, и назвали ее "Сассекской сальмонеллой".

