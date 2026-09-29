Володин заявил, что драки в Госдуме остались в прошлом

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Случаи драк и насилия в стенах Госдумы больше недопустимы и остались в прошлом, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе первого фракционного собрания партии "Единая Россия".

"И вот здесь женщины себя спокойно чувствуют, было время, когда их таскали за волосы, и, знаете, это "веселье" на самом деле говорило как раз о том, что такое недопустимо. Но это было не так давно", – подчеркнул Володин.

Председатель палаты также указал, что в последние годы депутаты следовали решениям Владимира Путина, стремясь повысить ответственность Думы за принимаемые решения.

Ранее президент поддержал выдвижение Володина на должность председателя Госдумы нового созыва. Соответствующую инициативу выдвинула партия "Единая Россия".

Выборы в Госдуму девятого созыва состоялись в России с 18 по 20 сентября. "Единая Россия", получившая большинство мандатов, уже определилась с кандидатами на руководящие посты в новой Госдуме.

Фракцию, вероятно, возглавит Дмитрий Кобылкин, первым вице-спикером предложена Ирина Яровая, а на должности заместителей председателя выдвинуты Алексей Гордеев, Александр Жуков, Анна Кузнецова, Виктория Абрамченко, Виталий Савельев и Владимир Васильев.

