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Новости

29 сентября, 16:28

Город

Обработку парка "Останкино" проведут 30 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Территорию парка "Останкино" обработают от клещей 30 сентября, сообщили в пресс-службе ВДНХ.

Акарицидная обработка пройдет с 07:00 до 13:00. Процедура проводится ежегодно в осенний период, чтобы прогулки гостей были комфортными и безопасными.

После обработки в течение суток посетителей просят воздержаться от прогулок по траве и не отпускать домашних животных с дорожек.

Роспотребнадзор ранее предупредил о втором пике активности клещей в России. В столичном регионе они могут быть активны до конца осени при условии, что погода остается теплой.

Биолог Дмитрий Сафонов рассказал, что сезон закончится только после устойчивого похолодания и снижения температуры почвы ниже 5 градусов.

Он посоветовал во время прогулок в лесопарках каждые 15–30 минут осматривать одежду и тело, выбирая светлые вещи. После возвращения домой, по его словам, нужно проверить принесенные из леса цветы, ягоды и грибы.

"Новости дня": Роспотребнадзор предупредил о второй волне активности клещей

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