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29 сентября, 17:44

Происшествия

Девочка, порезавшая ножом детей в Новосибирске, ранее нападала на бабушку

Фото: телеграм-канал "112"

Двенадцатилетняя девочка, которая порезала ножом детей в Новосибирске, ранее совершала аналогичное нападение на свою бабушку и проходила принудительное лечение в специализированной больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника, она растет в полной семье, в которой "есть и другие дети", и не состояла на учете. В пресс-службе регионального ГУ МВД добавили, что девочку передадут медикам и направят в спецбольницу.

Там также уточнили, что пострадавшую девочку прооперировали, в настоящий момент она находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. О состоянии второго раненого ребенка не сообщается.

Инцидент с нападением на школьницу и маленького мальчика в Новосибирске произошел 29 сентября в Ленинском районе города. Как сообщили в областном главке МВД, травмы получили дети 2015 и 2022 годов рождения.

Отмечалось, что девочка напала на других детей с ножом. Ее в сопровождении законных представителей доставили в отдел. Организована уголовно-процессуальная проверка, ее контролирует прокуратура.

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