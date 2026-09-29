Эксперт Зименко: сезон лисичек и вешенок продлится в столичном регионе до поздней осени

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Лисички и вешенки обыкновенные можно собирать в столичном регионе до поздней осени. Об этом Москве 24 рассказал эксперт журнала "Школа грибоводства" Александр Зименко.

Ранее в Сети жители столицы начали делиться фотографиями полных ведер и корзин грибов. Эксперт отметил, что в целом 2026 год стал не очень урожайным, однако даже сейчас можно найти белые, подосиновики и подберезовики, урожай которых ожидается до наступления заморозков.





Александр Зименко эксперт журнала "Школа грибоводства" Больше всего таких грибов сейчас собирают во Владимирской и Рязанской областях. Что касается Подмосковья, наибольший урожай наблюдается в Мещерской стороне, в Орехово-Зуеве.

Кроме того, в лесах Московской области до заморозков можно будет "охотиться" на маслят и польский гриб.

"Что касается лисички обыкновенной, она вообще отлично переносит похолодание, поэтому спокойно растет до ноября. Бывает, что снова появляется, например в январе, когда случается оттепель", – отметил Зименко.

Он добавил, что в октябре также должен начаться сезон вешенки обыкновенной, которая растет сросшимися группами на стволах загнивающих деревьев. В декабре вешенка зимняя подхватит эстафету: гриб можно собирать даже до середины января, подчеркнул эксперт.

Ранее герпетолог и серпентолог Владимир Черлин предупредил о риске встречи с гадюкой в осеннем лесу. Пресмыкающиеся могут уйти в спячку, только когда дневная температура опустится примерно до плюс 10 градусов.

