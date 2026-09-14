Новый вид грибов, выделяющих похожий на кровь сок, нашли в нацпарке под Челябинском

Фото: vk.ru/fgby_np_taganay

Новый для национального парка "Таганай" вид грибов – мицена кровяножковая – обнаружен на его территории в Челябинской области, сообщили в пресс-службе нацпарка.

Очень маленький гриб розово-фиолетового цвета растет на отмершей древесине и вызывает в ней белую гниль. При касании он выпускает млечный сок, который по цвету и консистенции похож на кровь.

"Кровавые слезы тайги" – так называют мицену кровяножковую за внешность и свойства", – говорится в сообщении.

Гриб признан съедобным, но из-за малых размеров и легкой горчинки он не популярен даже среди ценителей грибных деликатесов. В нацпарке сообщили, что мицена кровяножковая представляет интерес прежде всего для микологов: ее "кровь" обладает антимикробными свойствами и разрушает клетки.

Кроме того, гриб излучает слабый свет в зеленом спектре, но увидеть его можно только в абсолютной темноте, пояснили в парке.

Ранее эксперт по питанию, кандидат технических наук и инженер-технолог Нелли Львович предупредила, что для домашнего консервирования грибы – наиболее опасные продукты. Это объясняется возможным наличием в земле, где они растут, спор бактерии Clostridium botulinum, которые вызывают ботулизм.

