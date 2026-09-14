Финляндия присоединилась к французской инициативе ядерного сдерживания

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Министерство обороны Финляндии сообщило, что страна присоединилась к инициативе Франции по ядерному сдерживанию в Европе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Утверждается, что это решение будет иметь важное значение для безопасности в Европе.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил о вступлении страны в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит запас ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию.

По словам Макрона, к доктрине Франции присоединятся Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.

До этого в МИД РФ заявляли, что европейские страны уже открыто готовятся к потенциальному военному конфликту с Россией. Кроме того, сразу несколько факторов указывают на то, что США рассматривают возможность применения ядерного оружия в Европе.

Поэтому Россия вынуждена учитывать в своем военном и политическом планировании возможность размещения ядерного оружия на территории Швеции, а также участие королевства в ядерной доктрине Франции, говорил российский посол в Стокгольме Сергей Беляев.

