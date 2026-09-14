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14 сентября, 15:14

Общество

Воздух в Москве может прогреться до 29 градусов на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве на этой неделе ожидается преимущественно ясная и теплая погода. К 17 сентября столбики термометров могут подняться до 27–29 градусов тепла, рассказал газете "Известия" руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам специалиста, почти всю неделю осадков не предвидится. Ночью будет прохладнее, чем днем, но заморозков в Московском регионе не будет. С 14 до 17 сентября в столице и области сохранится сухая солнечная погода. Днем ожидается 18–20 градусов тепла.

В пятницу, 18 сентября, не исключено влияние атмосферного фронта, который подойдет с северо-запада. Как пояснил синоптик, в этот день вероятны осадки, а температурный режим будет зависеть от времени его прохождения: если фронт пересечет регион во второй половине дня, в Москве останется тепло, если в первой – возможно похолодание.

Метеорологическая осень придет в Москву на следующей неделе. В городе прогнозируются затяжные дожди, а столбики термометров будут показывать до 16 градусов тепла. Погода начнет меняться под влиянием североатлантических циклонов уже в эти выходные, 19 и 20 сентября.

Первое заметное похолодание придет в Москву в начале октября

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