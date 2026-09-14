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14 сентября, 21:43

Политика

Вассерман заявил, что не общается с живущим на Украине братом

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Павел Кашаев

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что не общается с братом, живущим на Украине. Об этом он сообщил в интервью журналистке Ксении Собчак.

Отвечая на вопрос о том, как родственник относится к его политической позиции, Вассерман признался, что не знает этого.

"Понятия не имею, потому что после начала боевых действий я не общаюсь ни с кем на Украине", – пояснил депутат.

Он добавил, что сознательно отказался от общения с друзьями и близкими, находящимися на Украине, так как опасается, что из-за контактов с ним у них могут возникнуть неприятности. При этом Вассерман выразил надежду, что в будущем сможет возобновить общение с друзьями и побывать в родной Одессе.

В том же интервью парламентарий заявил, что применение ядерного оружия на Украине может привести к полномасштабному глобальному конфликту. По мнению Вассермана, подобный конфликт нельзя начинать, так как не всякую войну легко закончить.

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