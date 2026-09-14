Столичных водителей предупредили о тумане с видимостью 200–700 метров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Туман с видимостью от 200 до 700 метров ожидается в Москве в ночь на 15 сентября и утром. Об этом предупредила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов призвали быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В свою очередь, в ГУ МЧС по Москве пешеходам рекомендовали выходить из дома со светоотражающими элементами на одежде и внимательно переходить проезжую часть.

Из-за тумана в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 00:00 до 08:00 15 сентября.

Желтый уровень погодной опасности будет актуален и 16 сентября: с 00:00 до 08:00 в столичном регионе тоже прогнозируется туман.