14 сентября, 15:42Общество
Желтый уровень опасности объявлен в Москве на 16 сентября из-за тумана
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В среду, 16 сентября, в столице будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Предупреждение будет действовать с 00:00 до 08:00. Оно также распространяется на Подмосковье.
Кроме того, желтый уровень погодной опасности будет актуален во вторник, 15 сентября. С 00:00 до 08:00 в столичном регионе тоже прогнозируется туман.
По словам синоптика Михаила Леуса, по ночам в первой половине этой недели температура воздуха может опускаться до околонулевых значений. Местами столбики термометров покажут от 1 до 6 градусов тепла.
Бабье лето в Москве может продлиться до конца рабочей недели