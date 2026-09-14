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14 сентября, 15:42

Общество

Желтый уровень опасности объявлен в Москве на 16 сентября из-за тумана

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В среду, 16 сентября, в столице будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение будет действовать с 00:00 до 08:00. Оно также распространяется на Подмосковье.

Кроме того, желтый уровень погодной опасности будет актуален во вторник, 15 сентября. С 00:00 до 08:00 в столичном регионе тоже прогнозируется туман.

По словам синоптика Михаила Леуса, по ночам в первой половине этой недели температура воздуха может опускаться до околонулевых значений. Местами столбики термометров покажут от 1 до 6 градусов тепла.

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