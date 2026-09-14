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14 сентября, 09:38

Общество

Заморозки в Москве возможны в ближайшие две-три ночи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий​

В первой половине наступившей недели температура воздуха в Москве может упасть до околонулевых значений: в ближайшие две-три ночи в регионе возможны заморозки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик отметил, что ночное выхолаживание в столичном регионе будет активным. По его словам, заморозки возможны в травостое и на почве, а температура местами составит от плюс 1 до плюс 6 градусов.

Тем временем отопительный сезон в Москве может начаться в конце первой декады октября. Как напомнили синоптики, тепло в батареях, как правило, появляется после пяти дней со среднесуточной температурой воздуха ниже 8 градусов.

Согласно климатическим нормам, такой период выпадет на 5–10 октября. Однако из-за теплого сентября эти даты могут немного сдвинуться.

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