В Букингемском дворце обнаружили артефакты XIX и XX веков

Фото: bbc.co.uk

Множество предметов XIX и XX веков обнаружили во время реставрации Букингемского дворца, которая продолжается с 2017 года. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на информационную службу BBC.

Среди находок – обувь, посуда, газетные вырезки и копия официального документа. В частности, под половицами и в стенах нашли план дипломатического приема, посвященного 25-летию восшествия на престол Елизаветы II.

Также извлекли страницы газеты Daily Express за 1966 год со статьей о тюремном заключении участников "Великого ограбления поезда" и обрывок издания The Standard за 1889 год с театральными афишами. Кроме того, были обнаружены купоны на футбольный тотализатор.

Из конструкций здания также достали оловянную кружку, пару ботинок с шипами, старинную керамическую плитку, образцы электропроводки и коробку с открытками.

Ранее два наголенника и браслет, датируемые началом железного века (VIII век до нашей эры), обнаружили в лесу под Гданьском. Находки сделал член правления Фонда Латебра Станислав Захариаш. По предварительным оценкам, предметы относятся к тому же периоду, что и найденные в прошлом году шесть ожерелий и браслет.

