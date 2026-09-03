РАР: украшения начала железного века нашли в лесу под польским Гданьском

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Два наголенника и браслет, датируемые началом железного века (VIII век до нашей эры), обнаружены в лесу под Гданьском, сообщило агентство РАР.

Находки сделал член правления Фонда Латебра Станислав Захариаш. По предварительным оценкам, предметы относятся к тому же периоду, что и обнаруженные в прошлом году шесть ожерелий и браслет.

Сейчас поиски в этом районе приостановлены, чтобы не нарушить местоположение находок и археологический контекст. Об открытии уже сообщили воеводскому реставратору памятников Поморского воеводства, который определит дальнейшую судьбу артефактов.

Ранее окаменелые останки древних людей-гигантов нашли на дне пролива Пэнху между Тайванем и материковым Китаем. В числе находок часть бедренной и большая берцовая кости. Белок в костях подтвердил, что речь именно о денисовцах. Новая находка позволила подробнее изучить их телосложение.